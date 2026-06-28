В Ставропольском крае отремонтируют участок дороги Курская — Каясула

В рамках ремонта специалисты обустроят основание, восстановят полотно на пересечениях и примыканиях, укрепят обочины, обновят второй слой покрытия. Кроме того, там установят элементы безопасности дорожного движения. Участок планируется обновить до конца года. Отметим, что эта трасса имеет важное социальное значение, так как соединяет между собой Курский и Нефтекумский округа.