В Ставропольском крае отремонтируют участок дороги Курская — Каясула

Более 6 км трассы Курская — Каясула приведут в порядок в Курском округе Ставропольского края. К работам на объекте приступят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
В рамках ремонта специалисты обустроят основание, восстановят полотно на пересечениях и примыканиях, укрепят обочины, обновят второй слой покрытия. Кроме того, там установят элементы безопасности дорожного движения. Участок планируется обновить до конца года. Отметим, что эта трасса имеет важное социальное значение, так как соединяет между собой Курский и Нефтекумский округа.
«Приведение дороги в нормативное состояние позволит обеспечить качественным транспортным сообщением в первую очередь жителей Курского округа, а также транзитный транспорт соседних республик Северо-Кавказского федерального округа: Дагестана, Чеченской Республики и Северной Осетии», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.