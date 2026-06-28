Жителей Хабаровского края предупредили об опасности уличной еды в жару

Жителям Хабаровского края напомнили, как выбирать уличную еду летом и не попасть к врачу после быстрого перекуса. В жаркую погоду бактерии размножаются быстрее, поэтому даже привычный фастфуд может стать причиной отравления, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Специалисты советуют обращать внимание не только на меню, но и на саму торговую точку. Лучше выбирать места, где есть постоянный поток покупателей: там продукты обычно не залеживаются. Важный признак безопасности — наличие раковины для мытья рук, причём она должна использоваться именно для гигиены, а не для овощей или инвентаря.
Не меньшее значение имеет внешний вид персонала. Чистая спецодежда, головной убор и перчатки — не формальность, а базовая защита для покупателей. Если повар берёт телефон, касается лица, а потом снова готовит еду, от такого перекуса лучше отказаться.
Проверять стоит и ингредиенты. Овощи должны быть свежими, без тёмных пятен и заветренных краёв. С мясом безопаснее выбирать вариант, который нарезают прямо с вертела, а не заранее достают из холодильника.
Особую осторожность летом требуют соусы. Заправки на основе яиц, молока или сметаны в жару быстро становятся средой для бактерий, поэтому при сомнениях их лучше попросить отдельно или вовсе отказаться.
Готовый фастфуд не стоит носить в сумке или оставлять в машине. В тепле опасные микроорганизмы размножаются стремительно, поэтому уличную еду лучше съесть сразу. Если после перекуса появились тошнота, рвота, диарея или поднялась температура, в Роспотребнадзоре советуют не заниматься самолечением и обратиться к врачу.