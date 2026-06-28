Жителей Хабаровского края предупредили об опасности уличной еды в жару

Специалисты советуют обращать внимание не только на меню, но и на саму торговую точку. Лучше выбирать места, где есть постоянный поток покупателей: там продукты обычно не залеживаются. Важный признак безопасности — наличие раковины для мытья рук, причём она должна использоваться именно для гигиены, а не для овощей или инвентаря.