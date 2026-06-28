В конце июня воронежцев настигнет 30-градусная жара

В Воронежскую область пришел антициклон, который определит характер погоды на ближайшие дни. В понедельник, 29 июня, жителей региона ждет комфортная и умеренно теплая погода без затяжных дождей. Синоптики обещают переменную облачность; легкий северо-западный ветер днем немного усилится до 7−12 м/с. В районах области ночная прохлада в пределах 11−16° днем сменится 22−27°. В самом Воронеже столбики термометров покажут от 14−16° ночью до 22−24° в разгар дня. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.