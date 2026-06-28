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В конце июня воронежцев настигнет 30-градусная жара

30 июня по области будет уже от 25 до 30°

Источник: Комсомольская правда

В Воронежскую область пришел антициклон, который определит характер погоды на ближайшие дни. В понедельник, 29 июня, жителей региона ждет комфортная и умеренно теплая погода без затяжных дождей. Синоптики обещают переменную облачность; легкий северо-западный ветер днем немного усилится до 7−12 м/с. В районах области ночная прохлада в пределах 11−16° днем сменится 22−27°. В самом Воронеже столбики термометров покажут от 14−16° ночью до 22−24° в разгар дня. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.

Во вторник, 30 июня, осадков по-прежнему не ожидается, по области будет уже от 25 до 30° (в Воронеже — до 26−28°). Настоящий зной накроет регион в середине недели. В среду, 1 июля, антициклон раскалит термометры в районах области до 28−33°, а в областном центре июль начнется с 29−31° градусов на фоне теплой двадцатиградусной ночи.

При этом метеорологи успокаивают: никаких опасных погодных явлений вроде шквалистого ветра, сильных ливней или крупного града в эти дни не прогнозируется.

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