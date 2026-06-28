Пол будущего ребёнка раскрыли на стадионе в Нижнем Новгороде

В День молодежи в Нижнем Новгороде устроили по-настоящему яркое и трогательное событие — в рамках акции «Плюс один» молодой паре торжественно объявили пол будущего малыша. Всё происходило на стадионе «Совкомбанк Арена»: для Алексея Кулькова и его жены Светланы подготовили целое шоу, которое запомнится на всю жизнь.