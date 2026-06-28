Пол будущего ребёнка раскрыли на стадионе в Нижнем Новгороде

В День молодежи в Нижнем Новгороде устроили по-настоящему яркое и трогательное событие — в рамках акции «Плюс один» молодой паре торжественно объявили пол будущего малыша. Всё происходило на стадионе «Совкомбанк Арена»: для Алексея Кулькова и его жены Светланы подготовили целое шоу, которое запомнится на всю жизнь.
Алексей — президент Борского отделения мотоклуба «Ночные Волки», участник специальной военной операции, лауреат премии «Страну меняют люди» и обладатель медали Жукова. Светлана — предприниматель, создатель проектов о здоровом образе жизни, гендиректор фестиваля «Ананда». Вместе супруги развивают НКО «Путь героя» и занимаются патриотическим и культурным воспитанием молодёжи. Для такой активной семьи разделить этот волнительный момент с целым городом оказалось по-особенному важным.
Символическим финалом праздника стало световое шоу: фасад стадиона засиял розовым, а байкеры из «Ночных Волков» выпустили в небо цветной дым. Так все узнали — у пары будет девочка.
Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева назвала событие очень символичным: «Этот малыш — наша будущая молодежь, наша смена, наша надежда. Пусть такие светлые и семейные традиции объединяют нас всех!».