В хуторе Сухой Кут на Кубани построят фельдшерско-акушерский пункт

Еще один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в Курганинском районе Краснодарского края в 2027 году. Объект возведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Модульное здание появится в хуторе Сухой Кут Воздвиженского сельского поселения. Медицинское учреждение будет обслуживать около 600 жителей небольшого населенного пункта, удаленного от райцентра на расстояние около 40 км. На сегодняшний день завершена разработка проектно-сметной документации, получено заключение государственной экспертизы о проверке стоимости объекта.
«По данным краевого минздрава, Курганинский район первым из муниципалитетов в текущем году подал пакет документов и заявку на финансирование реализации объекта, — говорит глава района Андрей Ворушилин. — Для совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи нашим жителям в муниципалитете с 2018 года открыто пять врачебных амбулаторий и шесть фельдшерско-акушерских пунктов».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.