В Красноярском крае на ТИМ «Бирюса» впервые проходит смена «Наука и технологии»

Вторая смена молодёжного форума ТИМ «Бирюса» — «Наука и технологии» — объединила более 400 студентов, молодых специалистов и научных деятелей из 16 регионов России. Участникам предстоит познакомиться с новыми технологиями в сельском хозяйстве, лесной отрасли и недропользовании, а также нейротехнологиями беспилотных автоматизированных систем. Молодые специалисты попробуют свои силы в управлении дронами с применением искусственного интеллекта и сразятся в дисциплине «продуктовое программирование». Кроме того, запланированы мастер-классы по фиджитал-спорту. Новая смена проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Это уже вторая смена для ТИМ «Бирюса» в 2026 году. Всего состоится 10 смен всероссийского, межрегионального и регионального характера.