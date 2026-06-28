Поэт Владислав Маленко высказался о Сталинграде

Справка. День ветеранов боевых действий (также известен как День памяти и скорби ветеранов боевых действий) отмечается в России ежегодно, 1 июля. Впервые День ветеранов боевых действий отпраздновали в 2009 году, хотя предложения об учреждении этого торжества появились еще в 2008-м. Инициаторами стали общественные организации, сами ветераны, а также всероссийское общество «Боевое братство».