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Кравцов поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил ученицу московской школы № 1409 Екатерину Малкову с уникальным достижением — она стала первой выпускницей, получившей на ЕГЭ максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением — впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по 5 предметам! Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка. Успех Екатерины — это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности», — сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Министр пожелал выпускнице не останавливаться на достигнутом и использовать этот триумф как фундамент для дальнейшего покорения научных вершин.