Кравцов поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

«Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением — впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по 5 предметам! Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка. Успех Екатерины — это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности», — сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.