Уфа примет финал Спартакиады народов России

«Для Республики Башкортостан большая честь стать одним из ключевых регионов проведения Спартакиады народов России и принять церемонию закрытия столь масштабного спортивного форума. Эти соревнования имеют особое значение, поскольку являются важнейшим этапом отбора сильнейших спортсменов на пути к Олимпийским играм 2028 года. Вместе с тем Спартакиада способствует развитию массового спорта, укрепляет межрегиональное сотрудничество и объединяет представителей разных народов нашей страны вокруг общих ценностей — спорта, честной борьбы и стремления к высоким результатам. Именно такие проекты помогают достигать целей государственной программы “Спорт России” по развитию спортивного потенциала страны», — отметил заместитель министра спорта Башкирии Артем Новиков.