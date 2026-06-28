Уфа примет финал Спартакиады народов России

Башкирия в числе семи регионов страны станет площадкой для проведения соревнований II Спартакиады народов России, которая состоится с 3 августа по 29 сентября. Финал одного из крупнейших событий страны пройдет в Уфе, сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан.
Масштабные соревнования станут главным национальным этапом отбора спортсменов к Олимпийским играм 2028 года и объединят сильнейших представителей отечественного спорта. В состязаниях по 43 видам спорта примут участие более 12 тыс. спортсменов. Торжественная церемония открытия состоится в Екатеринбурге, а финальной точкой масштабного спортивного форума станет церемония закрытия в Уфе.
«Для Республики Башкортостан большая честь стать одним из ключевых регионов проведения Спартакиады народов России и принять церемонию закрытия столь масштабного спортивного форума. Эти соревнования имеют особое значение, поскольку являются важнейшим этапом отбора сильнейших спортсменов на пути к Олимпийским играм 2028 года. Вместе с тем Спартакиада способствует развитию массового спорта, укрепляет межрегиональное сотрудничество и объединяет представителей разных народов нашей страны вокруг общих ценностей — спорта, честной борьбы и стремления к высоким результатам. Именно такие проекты помогают достигать целей государственной программы “Спорт России” по развитию спортивного потенциала страны», — отметил заместитель министра спорта Башкирии Артем Новиков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.