В Москве более 110 пар заключили брак на станции метро «Маяковская»

«С 2021 года на станции метро “Маяковская” заключили брак уже более 110 пар. Сегодня это одна из самых востребованных площадок проекта Сергея Собянина “Новые адреса счастья”, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, первые брачные церемонии на станции «Маяковская» уже прошли в ночь на 28 июня. Всего в этом сезоне на ней планируют заключить брак 10 пар.
«Более того, в теплый сезон мы традиционно расширяем выбор мест для молодоженов. Помимо круглогодичных площадок проекта, открываются летние. Например, пары смогут зарегистрировать брак на Манежной площади, в амфитеатре у Политехнического музея или в ротонде, оформленной в шахматной тематике на Гоголевском бульваре», — добавила она.
Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны.