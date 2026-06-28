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В Москве более 110 пар заключили брак на станции метро «Маяковская»

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 110 браков было зарегистрировано на станции метро «Маяковская» в Москве с 2021 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: Freepik

«С 2021 года на станции метро “Маяковская” заключили брак уже более 110 пар. Сегодня это одна из самых востребованных площадок проекта Сергея Собянина “Новые адреса счастья”, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, первые брачные церемонии на станции «Маяковская» уже прошли в ночь на 28 июня. Всего в этом сезоне на ней планируют заключить брак 10 пар.

«Более того, в теплый сезон мы традиционно расширяем выбор мест для молодоженов. Помимо круглогодичных площадок проекта, открываются летние. Например, пары смогут зарегистрировать брак на Манежной площади, в амфитеатре у Политехнического музея или в ротонде, оформленной в шахматной тематике на Гоголевском бульваре», — добавила она.

Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны.

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