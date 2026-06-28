В Москве более 110 пар заключили брак на станции метро «Маяковская»

«Более того, в теплый сезон мы традиционно расширяем выбор мест для молодоженов. Помимо круглогодичных площадок проекта, открываются летние. Например, пары смогут зарегистрировать брак на Манежной площади, в амфитеатре у Политехнического музея или в ротонде, оформленной в шахматной тематике на Гоголевском бульваре», — добавила она.