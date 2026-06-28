День молодежи отметили в Нижнем Новгороде

Одной из локаций праздника стал Александровский сад. На сцене с 12:00 до 22:00 для нижегородцев проходили выступления диджеев, мастер-классы, творческие выступления и стендапы. Часть мероприятий была посвящена научно-популярной теме. Например, коллектив ЦТМ представил научно-популярный спектакль.