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День молодежи отметили в Нижнем Новгороде

Основной площадкой стал Александровский сад.

Источник: Время

День молодежи отметили в Нижнем Новгороде 27 июня, сообщает корреспондент ИА «Время Н».

Одной из локаций праздника стал Александровский сад. На сцене с 12:00 до 22:00 для нижегородцев проходили выступления диджеев, мастер-классы, творческие выступления и стендапы. Часть мероприятий была посвящена научно-популярной теме. Например, коллектив ЦТМ представил научно-популярный спектакль.

Также в Александровском парке работали зоны настольных игр, спорта и молодежные городки и тематические зоны, где для нижегородской молодежи подготовили выставки, мастер-классы и фотозоны.

Также праздничные мероприятия были организованы в сквере им. Свердлова, в Академии Маяк, в Меге, на Нижневолжской набережной.