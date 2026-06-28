Желающие поступить в московские колледжи теперь могут подать документы онлайн

В Москве запущен цифровой сервис по приему заявлений в колледжи на предстоящий учебный год. Абитуриенты получили возможность подать документы в дистанционном формате через столичный портал mos.ru, сообщили в пресс-службе комитета государственных услуг города Москвы.
Электронная система зачисления, ставшая для выпускников основным инструментом поступления с 2023 года, позволяет подать до пяти заявлений на различные специальности, выстроив их в порядке приоритетности. При необходимости абитуриенты могут в режиме реального времени корректировать очередность выбранных направлений в личном кабинете.
Кроме того, сервис предоставляет функционал для самостоятельного выбора даты, времени и места прохождения вступительных испытаний.
«Подать документы могут граждане, достигшие 14 лет и имеющие основное или среднее общее образование. Система позволяет загрузить скан-копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения, а также свидетельства, дающие право на первоочередное или преимущественное зачисление», — пояснили в столичном департаменте информационных технологий.
По данным профильных ведомств, в текущем году для выпускников предусмотрен масштабный объем бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Абитуриенты могут подавать документы как на бюджетную, так и на коммерческую основу обучения. В этом сезоне перечень доступных направлений в столичных колледжах был расширен за счет включения ряда новых специальностей, востребованных на современном рынке труда.
Напомним, что онлайн-запись в колледжи является частью масштабной цифровизации системы образования Москвы, направленной на упрощение доступа к государственным услугам и оптимизацию процесса поступления для абитуриентов.