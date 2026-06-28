Желающие поступить в московские колледжи теперь могут подать документы онлайн

По данным профильных ведомств, в текущем году для выпускников предусмотрен масштабный объем бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Абитуриенты могут подавать документы как на бюджетную, так и на коммерческую основу обучения. В этом сезоне перечень доступных направлений в столичных колледжах был расширен за счет включения ряда новых специальностей, востребованных на современном рынке труда.