Еще 10 дворов благоустроят в подмосковном Королеве в 2026 году

Придомовые территории обновляют в разных микрорайонах города Королева в Московской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До конца года в порядок планируют привести еще 10 дворов, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
В настоящее время работы ведутся в микрорайонах Текстильщик на улице Советской, Первомайский на улице Чапаева, Юбилейный на улицах Героев Курсантов и Трофимова, а также на улице Первомайской. Специалисты подрядной организации укладывают новый асфальт и бордюрный камень, обустраивают удобные подходы к подъездам. По просьбам жителей также создают дополнительные парковочные карманы и занимаются озеленением.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.