Еще 10 дворов благоустроят в подмосковном Королеве в 2026 году

В настоящее время работы ведутся в микрорайонах Текстильщик на улице Советской, Первомайский на улице Чапаева, Юбилейный на улицах Героев Курсантов и Трофимова, а также на улице Первомайской. Специалисты подрядной организации укладывают новый асфальт и бордюрный камень, обустраивают удобные подходы к подъездам. По просьбам жителей также создают дополнительные парковочные карманы и занимаются озеленением.