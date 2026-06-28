На Дону в мае снизились цены на овощи и фрукты, на сахар подорожал

За год плодоовощная продукция в регионе подешевела на 12,8%. Тенденция к снижению цен наблюдается и в других категориях. Так, сливочное масло дешевеет уже пятый месяц подряд (за год — на 7%) на фоне роста производства молока и увеличения запасов. Оливковое масло снижается в цене десятый месяц подряд (минус 10,4% за год), что также связывают с курсовой динамикой.