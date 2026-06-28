На Дону в мае снизились цены на овощи и фрукты, на сахар подорожал

Как сообщили в Центробанке со ссылкой на данные Росстата, в мае в среднем стоимость товаров уменьшилась на 0,1% по сравнению с апрелем, а годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,8%.
Снижение коснулось прежде всего плодоовощной продукции: подешевели помидоры, огурцы, сладкий перец, а также привозные товары — бананы, апельсины и чеснок. Как пояснила управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева, сезонное удешевление овощей связано с сокращением затрат аграриев на обогрев и освещение теплиц, а также с увеличением объёмов поставок тепличной продукции. Дополнительным фактором стало укрепление рубля, повлиявшее на стоимость импортных фруктов и овощей.
За год плодоовощная продукция в регионе подешевела на 12,8%. Тенденция к снижению цен наблюдается и в других категориях. Так, сливочное масло дешевеет уже пятый месяц подряд (за год — на 7%) на фоне роста производства молока и увеличения запасов. Оливковое масло снижается в цене десятый месяц подряд (минус 10,4% за год), что также связывают с курсовой динамикой.
Единственным заметным исключением стал сахар: в месячном выражении он подорожал из‑за сокращения запасов и роста издержек на упаковку и логистику. При этом в годовом сравнении продукт подешевел на 1,8%.
В целом по России годовая инфляция в мае 2026 года замедлилась до 5,3% после 5,6% в апреле.