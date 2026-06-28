В подмосковной Коломне построят гостиницу на 170 номеров

Четырехэтажная гостиница на 170 номеров общей площадью 8,5 тыс. кв. м будет построена в период с 2026 по 2033 год. В состав комплекса войдут лобби, ресторан на 200 мест, конференц-банкетный зал на 250 человек, спа-зона, детская зона, а также служебные и технические помещения.