В подмосковной Коломне построят гостиницу на 170 номеров

Строительство гостиницы «Коломна Арт Отель» началось в подмосковной Коломне в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Четырехэтажная гостиница на 170 номеров общей площадью 8,5 тыс. кв. м будет построена в период с 2026 по 2033 год. В состав комплекса войдут лобби, ресторан на 200 мест, конференц-банкетный зал на 250 человек, спа-зона, детская зона, а также служебные и технические помещения.
Кроме того, проект предусматривает комплексное благоустройство территории. Для гостей создадут прогулочные пространства, уличные шатры, беседки для барбекю, амфитеатр со сценой, костровую зону, спортивную площадку и детский городок.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что область активно развивает туристическую инфраструктуру и создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере гостеприимства. Так, для строительства гостиницы инвестору предоставили участок площадью 8,3 гектара без проведения торгов. Общий объем инвестиций в проект составит 950 млн рублей, будет создано 120 рабочих мест.
Цель нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.