«Строганина напоминает индигирку, а январские минус 15 для нас весна»: как семья из Якутска перебралась в Калининград

«Сравнивать два региона бессмысленно», — улыбается сибирячка. Достаточно посмотреть на семейные фото, чтобы понять, какие в Якутске морозы зимой, а летом — кровососы. На открытых водоёмах катаемся на коньках и весной, а в заповеднике Булуус — даже летом. В этом году в Калининграде было морозно, местные жители постоянно об этом говорили, а мы только улыбались. Якутск — один из самых контрастных по температурному режиму городов мира: на градуснике может быть 38 , только летом — плюс, а зимой — минус".