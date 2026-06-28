Полеты воздушных шаров над Нижним Новгородом отменили из-за ветра 28 июня

В клубе пояснили, что погодные условия не соответствовали требованиям безопасности, поэтому запуск аэростатов пришлось отменить. При этом организаторы уже пригласили любителей воздухоплавания на следующие мероприятия. Фестиваль «НебоНН» (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 24 по 26 июля, а главное событие сезона — «Приволжская фиеста» (6+) — состоится с 13 по 17 августа.