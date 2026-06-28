Ушел из жизни известный белорусский поэт Александр Казеко

Александр Казеко родился в 1952 году и всю свою жизнь посвятил белорусской литературе, создавая стихи, занимаясь переводами и активно поддерживая молодых авторов.
Он много лет возглавлял писательскую организацию Могилевщины и стал одной из ключевых фигур в литературной жизни региона.
«Мы знали Александра Михайловича как вдохновенного поэта, чуткого и ответственного руководителя, доброго и искреннего человека. Белорусская поэзия, писатели Могилевщины и всей Беларуси понесли тяжелую утрату», — говорится в сообщении областного отделения.
Прощание с поэтом состоится 29 июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе по адресу: улица Габровская, 35. Начало гражданской панихиды — в 11:30.
Александр Казеко автор 9 сборников поэзии. Писал на белорусском и русском языках. На его стихи написано около тридцати песен.
Еще при жизни он был награжден медалями Франциска Скорины, За безупречную службу II и III степени, медалями и отличительными знаками вооруженных сил, комитета государственной безопасности СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации, знаком Союза писателей Беларуси «За вялікі ўклад у літаратуру», медалью Союза писателей России «Василий Шукшин», знаком «Почетный учитель творческой молодежи».