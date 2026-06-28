Юноши волгоградского «Ротора» одержали две победы в Ставрополе

Игра среди юношей 2010 года рождения оказалась мало результативной, зато в ней было удаление. Во втором тайме динамовцы остались в меньшинстве за две желтые карточки у их игрока. СШ «Ротор» и без того владела территориальным преимуществом, а в большинстве оно стало еще больше. Только цифры на табло никак не менялись, хотя во втором тайме был отменен гол гостей из-за офсайда. Но и по правилам «сине-голубые» все же смогли забить, уже в концовке неотразимый удар нанес Арсентий Мерзликин. Победа 1:0.