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Рабочая неделя в Воронеже начнется с дождей

Температура воздуха днем 29 июня составит 22−24 градуса тепла.

Источник: АиФ Воронеж

По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 29 июня, на территории региона ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди в течение всего дня.

Ночью в областном центре температура воздуха составит 14−16 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 22−24 градуса выше нуля.

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