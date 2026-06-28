Рабочая неделя в Воронеже начнется с дождей

По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 29 июня, на территории региона ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди в течение всего дня.
Ночью в областном центре температура воздуха составит 14−16 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 22−24 градуса выше нуля.
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