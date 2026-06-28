Женщина оказалась под водой во время сплава на байдарках под Осиповичами

В ОСВОД рассказали, что в Осиповичском районе на реке Птичь спасли женщину, которая сплавлялась на байдарке, пишет БелТА.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 июня, в агрогородке Ковгары. По предварительной информации, женщина 1990 года рождения вместе с друзьями сплавлялась на байдарках.
«Во время движения уронила весло. Пытаясь его достать, женщина наклонилась и байдарка опрокинулась», — сообщают подробности.
Байдарочница оказалась под водой примерно в 5 метрах от берега. Но на ней был спасательный жилет и друзья помогли ей выбраться на берег. Медики осмотрели пострадавшую и госпитализировали для дальнейшего наблюдения.
Ранее мы писали, что подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.
Еще опубликовали полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал.
Прочитайте, что Арина Соболенко высказалась о своем агрессивном образе: «Понимаю, почему некоторые люди думают, что я стерва».