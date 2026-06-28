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Женщина оказалась под водой во время сплава на байдарках под Осиповичами

Байдарочница пыталась достать весло и упала в воду.

Источник: Комсомольская правда

В ОСВОД рассказали, что в Осиповичском районе на реке Птичь спасли женщину, которая сплавлялась на байдарке, пишет БелТА.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 июня, в агрогородке Ковгары. По предварительной информации, женщина 1990 года рождения вместе с друзьями сплавлялась на байдарках.

«Во время движения уронила весло. Пытаясь его достать, женщина наклонилась и байдарка опрокинулась», — сообщают подробности.

Байдарочница оказалась под водой примерно в 5 метрах от берега. Но на ней был спасательный жилет и друзья помогли ей выбраться на берег. Медики осмотрели пострадавшую и госпитализировали для дальнейшего наблюдения.

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