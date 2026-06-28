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В кубанской станице Выселки открыли площадку для сдачи норм ГТО

Там жители смогут готовиться к соревнованиям и испытаниям комплекса.

Источник: Национальные проекты России

Площадку для сдачи нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» открыли в станице Выселки Краснодарского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Выселковского района.

Новая площадка позволит юным и взрослым жителям станицы готовиться к соревнованиям и сдаче нормативов комплекса.

«Уверен, что новая площадка станет центром притяжения для всех любителей активного образа жизни и будет способствовать увеличению числа обладателей знаков отличия ГТО различного уровня среди жителей нашего района», — отметил глава Выселковского района Сергей Фирстков.

Также на открытии пространства руководитель муниципалитета наградил лидеров комплекса ГТО.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.