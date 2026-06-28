В Перми скорректируют расписание компенсационных автобусов маршрута № 72

В Перми с 17 июня на ремонт закрыли участок трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Клары Цеткин. Движение трамваев на закрытом участке компенсирует автобусный маршрут № 72 «Улица Анвара Гатауллина — Автовокзал».