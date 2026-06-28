Жителей Ростова предупредили об отключении электричества с 29 июня

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, в период с 29 июня по 3 июля 2026 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 29 июня:
Пушкинская, 134/68, 138, 162/163, 169, 173, Максима Горького, 166−168, 174, 173, Университетский, 115, Подтелкова, 1/76, 2−18, Нансена, 78−96, Крайсовпрофовская, Винницкий, Сибирский, Ушакова, а также ряд других адресов.
30 июня:
Малюгиной, 85−125, 70−100, 127/90, Филимоновская, 65−91, 40−66, Варфоломеева, 130−172, Халтуринский, 103, Гвардейский, 41, 26−40, Доломановский, 61−73, 70−80, Братский, 79−81, 96−98, Вересаева, 39−99, 34−86, Щедрина, 1−31, 12−28, Щаденко, 25−33, 28−32, Сурикова, 1−33, 2−36, Гикало, 1−37, 2−30, Лисичанская, 14−32, Куприна, 37−43, 40−46, Писемского, 38 и другие адреса.
1 июля:
Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е, Малюгиной, 98−100, 119−121, 127/90, Филимоновская, 83, Варфоломеева, 148, Лермонтовская, 27−41, 14 А, Халтуринский, 103, Гвардейский, 4, 30-я линия, 69−91, 32-я линия, 83−93, 74−86, 34-я линия, 49−91, 64−94, Вяземцева, 1−9, 2−18, Кумженская, 62А и другие адреса.
2 июля:
18-я Линия, 30−72, 25−65, 20-я Линия, 13/23, 29/25,33, 20−48, Налбандяна, 29−33, 24−30, Кумженская, 37Д, 2−8, 1−7, Республиканская, 136, Пригородного лесничества, СТ «Лесовод», СНТ «Березка».
3 июля:
Кумженская, 9−37, 10−36, Сортовой, 2−50, 1−45, Снеговой, 2−40, 29−73, Петрозаводская, 136, Красносельская, 9−15, 16−36, Кустанайская, 3−79, 2−80, Миллеровская, 1−71, 2−66, Мичуринская, 67−87, 24−56, Развиленская, 35−79, 36−78, Ровенская, 1−25, 2−28, Толмачева, 1−73, 12−90;
Ленина, 59−69, Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А, Павлодарская, 124−196, 187−211, Освобождения, 174−196, Безымянная Балка, 242−382.
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