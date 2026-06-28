Кравцов поздравил школьницу из Москвы, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

«Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением — впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам! Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка», — сказал Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.