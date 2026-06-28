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Кравцов поздравил школьницу из Москвы, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Кравцов поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ по 5 предметам на 500 баллов.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, и отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что московская школьница Екатерина Малкова, выпускница столичной школы № 1409, сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

«Поздравляю Екатерину Малкову из школы № 1409 с выдающимся и поистине историческим достижением — впервые выпускница получила на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам! Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Это настоящий прорыв. Для будущих поколений выпускников установлена новая планка», — сказал Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Он подчеркнул, что успех школьницы — это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности.

«Желаю Екатерине не останавливаться на достигнутом! Пусть этот триумф станет прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин. А ее уникальная способность к концентрации и жажда знаний приведут к великим открытиям», — заключил Кравцов.

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