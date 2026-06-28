В Калининградской области с июля вырастет минималка, а семьи получат деньги к школе — власти

Единовременную выплату на подготовку к учебному году планируют назначать автоматически — без заявлений и дополнительных документов. Размер — 5 тысяч рублей. Деньги предназначены почти для 35 тысяч школьников 6−18 лет из многодетных семей, а также ребят того же возраста, чьи близкие погибли в ходе СВО.