В Калининградской области с июля вырастет минималка, а семьи получат деньги к школе — власти

С 1 июля в Калининградской области изменится порядок предоставления нескольких мер соцподдержки. Об этом, ссылаясь на данные минсоца, сообщает пресс-служба регионального правительства в воскресенье, 28 июня.
Единовременную выплату на подготовку к учебному году планируют назначать автоматически — без заявлений и дополнительных документов. Размер — 5 тысяч рублей. Деньги предназначены почти для 35 тысяч школьников 6−18 лет из многодетных семей, а также ребят того же возраста, чьи близкие погибли в ходе СВО.
Основные перечисления ожидаются в начале июля. Родители, которые оформят удостоверение многодетной семьи до 30 ноября, смогут обратиться за этой поддержкой до конца 2026 года.
Подарок новорождённому переведут в формат электронного сертификата. Его можно будет потратить на товары, средства ухода и питание для младенцев в «Детском мире», Х5, Wildberries и Ozon. Номинал останется прежним — 10 тысяч рублей.
Большинству семей сертификат оформят автоматически. Заявление потребуется только в отдельных случаях: когда малыш родился за пределами Калининградской области, в частной клинике или до получения семьёй российского гражданства. По данным правительства, с января этой поддержкой воспользовались почти 3 тысячи человек.
Минимальная зарплата в регионе вырастет до 29 тысяч рублей. Власти отмечают, что это выше федерального МРОТ — 27 093 рубля в месяц. При полной ставке работодатель не может платить сотруднику меньше этой суммы.
В 2025-м в регионе стало больше семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным Калининградстата, в начале года их было 12 тысяч, а к концу — 13,2 тысячи, на 10% больше.