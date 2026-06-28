Полеты воздушных шаров отменили в Нижегородской области из-за сильного ветра

Запланированные в Борской пойме на 28 июня полеты воздушных шаров отменили. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба воздухоплавания «SharNN».
По словам организаторов, запуск аэростатов пришлось отменить из-за непогоды — сильный ветер сделал полеты небезопасными.
Напомним, полеты воздушных шаров стартовали 25 июня и должны были продолжаться по 28 июня в рамках чемпионата Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Но погода внесла свои коррективы.
Снова воздушные шары в регионе поднимутся в небо в конце июля. Полёты запланированы на 24−26 июля. А главное событие сезона — традиционная «Приволжская фиеста» — пройдёт с 13 по 17 августа.