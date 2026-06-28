Волгоград берёт новый трофей! «Спартак» — первый чемпион России по пляжному водному поло в формате 4×4

В турнире сошлись пять сильнейших профессиональных клубов — казанский «КОС‑Синтез», волгоградский «Спартак», астраханское «Динамо‑СШОР», петербургская «Балтика» и московский «Восток». Компанию им составили три любительские команды — «Буревестник», «МГУ» и «Базис». Для любителей это был редкий шанс проверить себя на фоне элиты, и они не стушевались.