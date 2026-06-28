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Белорусский адвокат сказала, что делать, если на могиле родственника установили памятник, который нравится не всем членам семьи

Что делать белорусам, если на могиле стоит памятник, нравящийся не всем в семье.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская сказала в эфире телеканала «Беларусь 1», что делать, если на могиле родственника установили памятник, который нравится не всем членам семьи.

Белоруска Любовь обратилась на телевидение с вопросом, что делать в ситуации, когда она является ответственной за захоронение матери и выкупила участок на кладбище, но ее сестра, не сказав об этом, установила на могиле памятник.

«Мне он не нравится, — говорит Любовь. — Имела ли она право сделать это без моего согласия?».

Адвокат Галина Комаровская сразу поясняет, что в Законе о похоронном деле запретов на действия такого плана не содержится:

«Сестра вправе была установить памятник за свой счет. Вы не можете обязать её демонтировать его только на том основании, что он вам не нравится — эстетика это оценочная категория, и суд вряд ли встанет на вашу сторону».

Также юрист заметила, что родственники не обязаны участвовать в расходах на установку памятника.

Что касается имеющихся у белоруски вариантов, то Галина Комаровская назвала следующий:

«Если вы хотите другой памятник, вы можете установить его дополнительно (если позволяет место) или договориться с сестрой о совместной замене. Но заставить сестру убрать уже установленный памятник — шансов нет. Договоритесь между собой. Это частный спор двух сестер, и ни один госорган не будет его разрешать».

Ранее мы писали, что подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.

Еще опубликовали полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал.

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