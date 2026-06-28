Белорусский адвокат сказала, что делать, если на могиле родственника установили памятник, который нравится не всем членам семьи

«Если вы хотите другой памятник, вы можете установить его дополнительно (если позволяет место) или договориться с сестрой о совместной замене. Но заставить сестру убрать уже установленный памятник — шансов нет. Договоритесь между собой. Это частный спор двух сестер, и ни один госорган не будет его разрешать».