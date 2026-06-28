В Смоленской области определили лучшего механизатора

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства» подвели в Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соревнования отвечают задачам нацпроекта «Кадры».
Победителем стал тракторист-машинист предприятия «Русский Лен» Константин Патютин. Второе место завоевал тракторист-машинист, представляющий это же предприятие, Виктор Солодков. Третье место занял механизатор компании «Соржин Милк» Владимир Виноградов.
Константин Патютин показал хорошие результаты, значительно обогнав соперников по конкурсным баллам. Участник успешно справился с теоретическими и практическими испытаниями. Отметим, соревнования проходили на территории Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском округе. В учреждении функционирует современная материально-техническая база, отвечающая отраслевым требованиям.
Впереди ожидается федеральный этап конкурса, который пройдет в Тамбовской области в конце сентября.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.