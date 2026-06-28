Арина Соболенко сказала, в каких двух предметах была сильна в белорусской школе

«У меня были самые высокие оценки, пока я не начала больше тренироваться и пропускать некоторые уроки. Мои отметки стали ниже, но всё равно были ближе к самым высоким. Я была очень сильна в математике и физике. Но сосредоточилась на теннисе», — рассказала белоруска (кстати, здесь она однажды рассмешила своими детскими фото из Минска).