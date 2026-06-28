Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко сказала, в каких двух предметах была сильна в белорусской школе

Белоруска Арина Соболенко сказала, какие два предмета давались ей лучше всего в школе.

Источник: Комсомольская правда

В интервью The Guardian белоруска, первая ракетка мира Арина Соболенко сказала, какие два предмета давались ей лучше всего в школе.

Звезда тенниса призналась, что была умницей и очень хорошей ученицей.

«У меня были самые высокие оценки, пока я не начала больше тренироваться и пропускать некоторые уроки. Мои отметки стали ниже, но всё равно были ближе к самым высоким. Я была очень сильна в математике и физике. Но сосредоточилась на теннисе», — рассказала белоруска (кстати, здесь она однажды рассмешила своими детскими фото из Минска).

Прочитайте, что Арина Соболенко высказалась о своем агрессивном образе: «Понимаю, почему некоторые люди думают, что я стерва».

Также белорусская теннисистка назвала важный совет, который часто слышит от мамы.

А Герой Беларуси Дарья Домрачева дала простой совет, как справиться с нагрузкой.

Еще опубликовали полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал.