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В Урюпинске пройдет прощание с армейским фельдшером Давидом Шахгельдянцем

Прощание с погибшим на СВО жителем Волгоградской области пройдет 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В городе Урюпинске Волгоградской области жители в понедельник соберутся на траурную церемонию прощания с погибшим на Украине 44-летним фельдшером группы медицинской эвакуации Давидом Шахгельдянцем. Похороны со всеми воинскими почестями пройдут в хуторе Попов 29 июня.

— Погиб в Запорожской области, выполнив свой воинский долг до конца. Давиду было 44 года. У него остались жена, дети, сестра, — рассказали в администрации Урюпинска.

Давид Шахгельдянц — уроженец Урюпинска, там окончил школу Nº7 и медицинское училище. В мирной жизни работал в Урюпинском паталогоанатомическом отделении. После заключил контракт и отправился в зону спецоперации, где был младшим сержантом.

Простятся в Урюпинске с земляком 29 июня. Сначала в10.30 у дома, после в 11.15 пройдет отпевание в Покровском храме, в 12.00 запланирована траурная церемония в сквере Павших Борцов.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Давида Владимировича и всех погибших в ходе СВО.

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