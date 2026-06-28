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Опубликовано видео празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде

Ключевой площадкой празднования стал Александровский сад.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде состоялось празднование Дня молодёжи. Ключевой площадкой для проведения торжеств выбрали Александровский сад: гулянья стартовали в полдень с выступления диджея и продлились до самого вечера.

Развлекательная программа получилась насыщенной и разнообразной. На главной сцене перед горожанами выступили бойцы СВО, лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна» и артисты центра «Высота». Также для зрителей подготовили научные представления и стендап-выступления.

В рамках праздника чествовали самых талантливых и активных представителей молодого поколения. В торжественной обстановке наградили стипендиатов главы города и триумфаторов конкурса «Молодой Нижний».

Помимо сценических номеров, для гостей работали спортивные зоны и организовывались речные прогулки на теплоходах. Финальной точкой насыщенного дня стал живой концерт музыкальной группы «Тима ищет свет».