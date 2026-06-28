На конференции в Петербурге рассказали о внедрении ИИ в работу ведомств

Международная объединенная конференция «Интернет и современное общество» состоялась 22−24 июня в Университете ИТМО в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
На мероприятии заместитель председателя комитета по информатизации и связи Петербурга Карина Орлова рассказала о том, как в Северной столице внедряются ИИ-решения в работу ведомств, служб и госучреждений. Также обсуждались перспективы развития сферы и результаты цифровой трансформации города на примере крупных проектов, реализуемых сегодня. Среди них — ИИ‑платформа «МИРА» комитета по информатизации и связи, которая расшифровывает аудио, группирует информацию и проверяет документы на соответствие стандартам. Благодаря искусственному интеллекту обработка регламентов ускорилась с 8−12 до 2−3 часов, а число правок сократилось с 3−4 до 1−2.
Кроме того, в городе реализуется видеоаналитика. За порядком на улицах следят более 116 тыс. камер, из них свыше 60 тыс. подключены к нейросетевой аналитике и фиксируют более 10 тыс. событий в день. Благодаря «умной» аналитике сократилось среднее время ликвидации проблем благоустройства, удалось увеличить зону охвата мониторинга территорий города, обеспечивая безопасность жителей всех 18 районов.
«Внедрение искусственного интеллекта в государственное управление — это не дань моде, а стратегическая необходимость. Технологии ИИ позволяют нам не просто оптимизировать процессы, а кардинально повышать качество и скорость принятия решений, делать услуги доступнее для граждан. Наша задача — сделать цифровые технологии работающим инструментом для города и каждого его жителя», — отметила Карина Орлова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.