На конференции в Петербурге рассказали о внедрении ИИ в работу ведомств

На мероприятии заместитель председателя комитета по информатизации и связи Петербурга Карина Орлова рассказала о том, как в Северной столице внедряются ИИ-решения в работу ведомств, служб и госучреждений. Также обсуждались перспективы развития сферы и результаты цифровой трансформации города на примере крупных проектов, реализуемых сегодня. Среди них — ИИ‑платформа «МИРА» комитета по информатизации и связи, которая расшифровывает аудио, группирует информацию и проверяет документы на соответствие стандартам. Благодаря искусственному интеллекту обработка регламентов ускорилась с 8−12 до 2−3 часов, а число правок сократилось с 3−4 до 1−2.