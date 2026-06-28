Пострадавшие волгоградцы продолжают находиться в больницах после налётов ракет

Как ранее сообщалось информагентством, целью запущенных в сторону региона ракет стало предприятие в Краснооктябрьском районе. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, госпитализировано еще 11 пострадавших.