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Пострадавшие волгоградцы продолжают находиться в больницах после налётов ракет

В Волгоградской области комитет здравоохранения рассказал о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после.

В Волгоградской области комитет здравоохранения рассказал о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов ВСУ 28 июня. По данным медиков, в больницах по-прежнему остаются одиннадцать пациентов.

Как ранее сообщалось информагентством, целью запущенных в сторону региона ракет стало предприятие в Краснооктябрьском районе. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы. В результате происшествия один из работников погиб, госпитализировано еще 11 пострадавших.

Как уточнили в областном комитете здравоохранения, состояние пострадавших без изменений. Врачи продолжают наблюдать за пациентами и делают все возможное для их скорейшего выздоровления.

Напомним, что судьба еще одного волгоградца пока неизвестна — его поиски до сих пор ведутся службами.