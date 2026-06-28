На Ставрополье с начала года провели более 800 циклов ЭКО

«По поручению губернатора Владимира Владимирова краевой минздрав проводит комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение демографической ситуации. Применение технологии экстракорпорального оплодотворения дает шансы на родительство тем, кому поставлены диагнозы, препятствующие наступлению беременности без медицинского вмешательства. В результате проведенных в прошлом году процедур ЭКО в этом году уже родились 114 детей, включая две двойни», — рассказал министр здравоохранения края Юрий Литвинов.