На Ставрополье с начала года провели более 800 циклов ЭКО

Медицинские специалисты Ставропольского края с начала года провели 811 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили в правительстве региона. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«По поручению губернатора Владимира Владимирова краевой минздрав проводит комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение демографической ситуации. Применение технологии экстракорпорального оплодотворения дает шансы на родительство тем, кому поставлены диагнозы, препятствующие наступлению беременности без медицинского вмешательства. В результате проведенных в прошлом году процедур ЭКО в этом году уже родились 114 детей, включая две двойни», — рассказал министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Напомним, для прохождения процедуры ЭКО по полису ОМС необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, пройти обследование для подтверждения диагноза и выявления показаний, а также получить выписку врачебной комиссии с подтверждением необходимости процедуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.