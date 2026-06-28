Пермская «Звезда-2005» не выигрывает седьмой матч подряд

Футболистки из Перми не могут выиграть уже семь матчей подряд. Последний раз они праздновали победу два месяца назад 25 апреля на своем поле над казанским «Рубином». В затяжном пике «Звезда-2005» проиграла в Перми московским «Локомотиву» и «Спартаку», в Самаре — «Крыльям Советов», в Москве — ЦСКА.