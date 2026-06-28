Пермская «Звезда-2005» не выигрывает седьмой матч подряд

Пермская «Звезда-2005» проводит очередной сезон без былого сияния. Самый титулованный действующий клуб России вновь задолго до завершения чемпионата страны по футболу среди женщин выбыл из борьбы за медали.
Еще три матча «звездочки» свели к ничейному результату: в Перми — с красноярским «Енисеем» и «Рязанью-ВДВ», а также недавний в Москве минувшей субботой — против «Динамо». Столичные и пермские футболистки обошлись без забитых мячей — 0:0.
Середину экватора чемпионата России «Звезда-2005» перейдет в Перми 11 июля. В этот день идущие на восьмом месте пермячки примут десятую команду текущего розыгрыша «Краснодар».