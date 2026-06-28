Концерт Лепса в Сочи отменили из-за закрытого неба

Концерт эстрадного певца Григория Лепса, который должен был пройти сегодня, 28 июня, в Сочи, отменен. Причиной стало то, что команда артиста и он сам не смогли вылететь из Москвы из-за действующих ограничений на полеты в аэропорту курорта.
Лепс в своем telegram-канале рассказал, что узнал об отмене рейса до Сочи, когда уже все сидели в самолете в аэропорту Шереметьево. При этом, по его словам, билетов не было ни на какие другие рейсы ни на 27-е, ни на 28-е июня.
«Мы всей командой заранее приехали в аэропорт, уже находились на борту самолета и были готовы вылететь в Сочи за сутки до концерта, понимая всю сложность текущей ситуации. К сожалению, обстоятельства сложились иначе», — написал артист.
Григорий Лепс извинился перед поклонниками и пообещал, что деньги за билеты они смогут вернуть.
Также артист обратил внимание на то, что пока никаких изменений по концерту, запланированному в Сочи 9 июля, нет.
Ранее «Югополис» сообщал, что аэропорт Сочи не работал всю ночь с 27 на 28 июня. В результате сбилось расписание более 110 самолетов. 19 рейсов ушли на запасные аэродромы. Приземлиться в Сочи они смогли только к обеду 28 июня.