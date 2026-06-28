Концерт Лепса в Сочи отменили из-за закрытого неба

Лепс в своем telegram-канале рассказал, что узнал об отмене рейса до Сочи, когда уже все сидели в самолете в аэропорту Шереметьево. При этом, по его словам, билетов не было ни на какие другие рейсы ни на 27-е, ни на 28-е июня.