В Калининграде зацвело «макаронное» дерево: где искать самые красивые катальпы

Лучше всего катальпа выглядит в июне: на ветвях раскрываются крупные метельчатые соцветия с воронковидными белыми цветами и красно-коричневыми крапинками. Позже появляются длинные стручки-коробочки, которые могут держаться до зимы. Один из самых заметных экземпляров растёт на улице Льва Толстого, 3. С 1985 года дерево находится под охраной и имеет статус памятника природы регионального значения.