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Врачи рассказали о мерах безопасности из-за пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Жителям Славянского района рекомендовали оставаться дома из-за задымления.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обратилось к местным жителям с призывом соблюдать меры предосторожности из-за возгорания в Славянском районе. Чтобы минимизировать риски для здоровья, санитарные врачи рекомендовали я по возможности оставаться дома, держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку.

«При необходимости выхода на улицу обязательно используйте маски или респираторы. Специалисты также советуют заменить контактные линзы на очки, пить больше воды, регулярно промывать глаза, нос и горло, а также временно отказаться от курения», — сообщили в ЕДДС Славянского района.

При появлении таких симптомов, как одышка, кашель, бессонница или обострение хронических заболеваний, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что ранее сообщалось о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянском районе после атаки БПЛА.

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