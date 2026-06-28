Продажи автомобилей в Пермском крае в мае выросли на 30%

Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за май 2026 года показал рост на 30% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), сообщает профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2028 новых легковых авто. В мае 2025 года в регионе было зарегистрировано 1560.