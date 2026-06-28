В Барнауле отремонтируют мост через реку Обь

Мост через реку Обь отремонтируют в Барнауле в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Работы будут проводиться на участке протяженностью почти 6 км от контрольно-пропускного пункта ГАИ в сторону села Фирсово. Дорожники выполнят фрезерование изношенного покрытия, уложат нижний и верхний слои нового асфальта, для обеспечения безопасного проезда будет нанесена разметка и установлены знаки. Работы планируют завершить до конца июля текущего года.
«Мы понимаем, что здесь проходит интенсивный транспортный поток, и наша задача — не только уложить качественный асфальт, но и сохранить мобильность водителей. На время ремонта будет перекрыта одна полоса из двух, а в вечерние часы пик движение будет осуществляться по обеим полосам в штатном режиме. Постараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — отметил представитель подрядной организации.
Напомним, ремонтируемый участок является ключевым выездом из города на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт» и к селу Фирсово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.