В Барнауле отремонтируют мост через реку Обь

«Мы понимаем, что здесь проходит интенсивный транспортный поток, и наша задача — не только уложить качественный асфальт, но и сохранить мобильность водителей. На время ремонта будет перекрыта одна полоса из двух, а в вечерние часы пик движение будет осуществляться по обеим полосам в штатном режиме. Постараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — отметил представитель подрядной организации.