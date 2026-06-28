Выпускной на Преголе: как прошёл первый фестиваль «Янтарные паруса»

В Калининграде вечером 27 июня впервые прошёл фестиваль «Янтарные паруса», посвящённый выпускникам школ. Праздник состоялся в акватории Преголи между островом Канта, Музеем Мирового океана и Музеем изобразительных искусств.
Вечер открыл Калининградский областной симфонический оркестр, после чего состоялось награждение лучших выпускников региона. Завершился фестиваль водно-световым шоу «Янтарные паруса», центральной частью которого стало художественное «дефиле яхт» в сопровождении музыки, световых и пиротехнических эффектов.
Как прошёл первый фестиваль «Янтарные паруса» — в фоторепортаже Юлии Власовой.
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