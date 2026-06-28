Вологодская городская поликлиника № 3 получила новый автомобиль

«Это важное и своевременное приобретение для нашей поликлиники. Новый автомобиль позволит нам быть более мобильными и оперативно реагировать на вызовы. Мы сможем не только оказывать медицинскую помощь, но и уделять больше времени общению с пациентом и его семьей, а это является неотъемлемой частью оказания медицинской помощи паллиативным пациентам и улучшения качества их жизни», — отметил главный врач поликлиники Игорь Наумов.