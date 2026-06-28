Вологодская городская поликлиника № 3 получила новый автомобиль

Новый автомобиль для оказания паллиативной помощи на дому получила Вологодская городская поликлиника № 3, сообщили в управлении информационной политики правительства Вологодской области. Обеспечение медучреждений специализированным транспортом отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Транспорт используется для оперативных выездов врачебных бригад к пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи. Теперь врач этого профиля, а также участковые терапевты, педиатры и фельдшера смогут быстрее добираться до пациентов, проводить осмотры, корректировать терапию и оказывать необходимую поддержку непосредственно на дому. Осмотр паллиативных пациентов планируется ежемесячно.
«Это важное и своевременное приобретение для нашей поликлиники. Новый автомобиль позволит нам быть более мобильными и оперативно реагировать на вызовы. Мы сможем не только оказывать медицинскую помощь, но и уделять больше времени общению с пациентом и его семьей, а это является неотъемлемой частью оказания медицинской помощи паллиативным пациентам и улучшения качества их жизни», — отметил главный врач поликлиники Игорь Наумов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.