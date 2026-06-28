В Воротынском округе заметили сибирских косуль

В Воротынском округе Нижегородской области зафиксировано появление сибирских косуль. Об этом сообщает минлесхоз по Нижегородской области.
По информации ведомства, во время обхода охотничьих угодий охотинспектор встретил двух грациозных животных. Косули находились на открытой местности и вели себя на удивление спокойно: они мирно паслись и не проявляли ни малейших признаков тревоги при виде человека.
Сибирская косуля — изящный представитель семейства оленьих, который встречается в ряде регионов России. В лесах Нижегородской области на сегодняшний день обитают сразу два вида этих животных. Численность европейской косули в регионе составляет 1 873 особи, а сибирской — 2 769 особей.