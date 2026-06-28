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Юниоры ФК «Пари НН» обыграли соперников из «Зенит-Ижевска» 28 июня

Подопечные Анатолия Нежелева поднялись на 2 строчку турнирной таблицы.

Источник: Время

Юноши ФК «Пари НН» обыграли ФК «Зенит-Ижевск» на домашнем стадионе 28 июня.

Матч для ребят 2011 г. р. (U-15) начался с пропущенного гола в их ворота. Однако затем нижегородцы собрались и забили соперникам 5 мячей (Шулимов-3, Гудков, Докторов). Итоговый счет — 5:1. После этой победы подопечные Анатолия Нежелева поднялись на 2-ю строчку турнирной таблицы.

Встреча команд U-15 (2010 г. р.) также завершилась победой нижегородской команды — 3:2.

Напомним, ФК «Пари НН» стартует в Первой лиге домашним матчем с «Ротором». (6+).