Юниоры ФК «Пари НН» обыграли соперников из «Зенит-Ижевска» 28 июня

Матч для ребят 2011 г. р. (U-15) начался с пропущенного гола в их ворота. Однако затем нижегородцы собрались и забили соперникам 5 мячей (Шулимов-3, Гудков, Докторов). Итоговый счет — 5:1. После этой победы подопечные Анатолия Нежелева поднялись на 2-ю строчку турнирной таблицы.