В башкирском санатории «Ассы» оптимизировали рабочие процессы

Первый этап внедрения бережливых технологий завершили в санатории «Ассы» Республики Башкортостан в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.
За три месяца совместной работы с экспертами РЦК в здравнице провели детальную диагностику ключевых процессов, обучили сотрудников и приступили к внедрению решений, направленных на сокращение издержек.
«Участие в проекте позволяет не только повысить доступность медицинских услуг для гостей, но и существенно снизить нагрузку на персонал, оптимизировать внутренние перемещения и логистику. Уверен, что лучшие практики наших здравниц будут тиражированы и на другие предприятия санаторно-курортной сферы республики», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства региона — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
Пилотным потоком была выбрана оптимизация процесса санаторно-курортного лечения по программе «Стандарт» (7 дней). В результате анализа текущего состояния удалось выявить такие проблемы, как очереди перед процедурами, нехватка персонала и отсутствие стандартизации процессов. Для их решения разработали план мероприятий, реализация которого началась в одном из корпусов здравницы.
Уже на начальном этапе достигнуты значимые результаты. Благодаря внедрению системы 5С, стандартизированной работы и оптимизации перемещений персонала удалось сократить потери времени на ключевых операциях. Так, время подготовки ванны к процедуре сократилось в три раза, потери времени горничных на лишние перемещения уменьшились на 60%, захламленность складских помещений снижена на 73%. В результате проведенных изменений выработка на одного сотрудника в пилотном потоке вырастет на 54%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.