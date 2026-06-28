В башкирском санатории «Ассы» оптимизировали рабочие процессы

Уже на начальном этапе достигнуты значимые результаты. Благодаря внедрению системы 5С, стандартизированной работы и оптимизации перемещений персонала удалось сократить потери времени на ключевых операциях. Так, время подготовки ванны к процедуре сократилось в три раза, потери времени горничных на лишние перемещения уменьшились на 60%, захламленность складских помещений снижена на 73%. В результате проведенных изменений выработка на одного сотрудника в пилотном потоке вырастет на 54%.