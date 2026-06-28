На пляжах Подмосковья в июле проведут спортивные мастер-классы и тренировки

Фестиваль примут три пляжные локации. Так, 4 июля мероприятия проведут в Солнечногорске на набережной озера Сенеж, в Ногинске на пляже «Черноголовский пруд» фестиваль состоится 11 июля, а в Зарайске на пляже реки Осетр — 25 июля. Среди приглашенных гостей — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, российская регбистка Дарья Норицына и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров.