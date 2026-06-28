На пляжах Подмосковья в июле проведут спортивные мастер-классы и тренировки

Серия спортивных тренировок и мастер-классов «Звездное лето в Подмосковье» стартует 4 июля на пляжах Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта. Мероприятия организуют в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Организаторы подготовили для любителей пляжного отдыха насыщенную программу. Участников ждут разминка и мастер-классы от именитых спортсменов, подвижные игры и интерактивные развлечения для всей семьи, а еще волейбольные матчи между командой звездных гостей и сборной местных жителей. Кроме того, пройдут розыгрыши призов и автограф-сессия с известными атлетами.
Фестиваль примут три пляжные локации. Так, 4 июля мероприятия проведут в Солнечногорске на набережной озера Сенеж, в Ногинске на пляже «Черноголовский пруд» фестиваль состоится 11 июля, а в Зарайске на пляже реки Осетр — 25 июля. Среди приглашенных гостей — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, российская регбистка Дарья Норицына и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.