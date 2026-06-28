В Стерлитамаке определили лучшего работника ЖКХ Башкирии

Республиканский этап конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства прошел в Стерлитамаке в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в городской администрации.
В пяти номинациях свои знания и практические навыки продемонстрировали 70 конкурсантов из 47 муниципалитетов республики. Конкурсная комиссия оценивала как скорость выполнения работ, так и их качество и соблюдение всех технологий.
По итогам конкурса в номинации «Слесарь-сантехник» победил Артур Павлушкин из Стерлитамака, в номинации «Электромонтер» — Дмитрий Двоеглазов из Уфы, а в номинации «Оператор котельной» победил Рафик Габидуллин из Уфы. Лучшим трактористом признан Андрей Михайлов из Ишимбая, а лучшим дворником — Фархат Бекчанов из Уфы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.