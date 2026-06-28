Инфляция в Ростовской области замедлилась до 4,8% — данные Банка России

Вместе с тем в мае относительно апреля зафиксировано удорожание сахара. Традиционное весеннее сокращение складских запасов, а также то обстоятельство, что основной производственный цикл приходится на вторую половину года, оказали давление на цены. Дополнительную нагрузку на производителей создали выросшие расходы на упаковочные материалы и логистику. Тем не менее в годовом сопоставлении сахар также оказался в минусе — на 1,8%.